С пермского подрядчика через суд взыщут 1 млн рублей за монтаж дома с дефектами

При принятии решения об удовлетворении требований суд исходил из того, что подрядчик выполнил работу, отступив от договора подряда. Суд частично удовлетворил требования истца. Так, был расторгнут договор на выполнение строительно-монтажных работ, с компании в пользу пермячки взыскали уплаченные средства в 884 тыс. руб., компенсацию морального вреда в 10 тыс. руб., 50 тыс. руб. штрафа, расходы по оплате услуг эксперта в размере 60 тыс. руб. Решение в законную силу не вступило.