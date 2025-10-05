Ричмонд
При обрушении здания школы в Индонезии погибли 37 человек

После ЧП в городе Сидоарджо в списках пропавших без вести числятся 26 человек.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 37 человек погибли в результате обрушения здания школы-интерната в городе Сидоарджо на индонезийском острове Ява, которое произошло 30 сентября, сообщил директор по операциям Национального поисково-спасательного агентства Индонезии Юдхи Брамантио.

«По состоянию на утро воскресенья число извлеченных составило 141 человек. 104 из них находятся в безопасности, 37 погибли», — сказал чиновник, слова которого приводит телеканал CNA.

Он уточнил, что в списках пропавших без вести числятся 26 человек.

Напомним, в конце в районе Энноре на юго-востоке Индии обрушилась арка на строительной площадке, находящейся на тепловой электростанции Северного Ченнаи. Сразу после случившегося сообщалось о гибели как минимум девяти человек.