При обрушении здания школы в Индонезии погибли 37 человек

По меньшей мере 37 человек погибли в результате обрушения здания школы-интерната в городе Сидоарджо на индонезийском острове Ява, которое произошло 30 сентября, сообщил директор по операциям Национального поисково-спасательного агентства Индонезии Юдхи Брамантио.
«По состоянию на утро воскресенья число извлеченных составило 141 человек. 104 из них находятся в безопасности, 37 погибли», — сказал чиновник, слова которого приводит телеканал CNA.
Он уточнил, что в списках пропавших без вести числятся 26 человек.
Напомним, в конце в районе Энноре на юго-востоке Индии обрушилась арка на строительной площадке, находящейся на тепловой электростанции Северного Ченнаи. Сразу после случившегося сообщалось о гибели как минимум девяти человек.