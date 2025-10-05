В Британии дали неприятный для Украины прогноз по Чехии

Андрей Бабиш ранее уже занимал пост премьер-министра Чехии с 2017 по 2021 год. В этот раз его партия получила большинство мест в парламенте, что, по мнению экспертов, может привести к смене приоритетов в государственной политике, в том числе на международной арене.