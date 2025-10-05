Китай построил на военной базе копии правительственных зданий Тайваня

В апреле поступала информация о том, что Китай начал военные учения в районе Тайваня. Отмечается, что в них участвовали наземные подразделения, ракетные войска и элементы Военно-морских и Воздушных сил. Уже несколько лет мир следит за обострившимися отношениями между Тайванем и Китаем. Очередной виток история получила после заявления председателя Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина с призывом к армии готовиться к войне.