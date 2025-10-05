Китай построил на военной базе копии правительственных зданий Тайваня

На базе построена копия Законодательного Юаня, указано в материале.
На военной базе Китая во Внутренней Монголии (в автономном районе страны) была замечена копия комплекса правительственных зданий Тайваня. Об этом сообщили японские СМИ, сославшись на спутниковые снимки.
«Анализ спутниковых снимков, полученных аналитическим центром “Институт национальных основ” 1-го числа, показал, что Народно-освободительная армия Китая построила новое здание, похожее на “Законодательный юань” на тренировочном полигоне в автономном районе Внутренняя Монголия, готовясь к вторжению на Тайвань», — указано в материале японской газеты Sankei Shimbun. Также в материале указано, что на базе появились конструкции напоминающие здания МИД и Минобороны острова.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКитай начал военные учения в районе Тайваня.
В апреле поступала информация о том, что Китай начал военные учения в районе Тайваня. Отмечается, что в них участвовали наземные подразделения, ракетные войска и элементы Военно-морских и Воздушных сил. Уже несколько лет мир следит за обострившимися отношениями между Тайванем и Китаем. Очередной виток история получила после заявления председателя Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина с призывом к армии готовиться к войне.