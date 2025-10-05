Ричмонд
Врачи в Волгограде спасли двоих детей, пострадавших при пожаре

Санитарная авиация помогла оперативно доставить в медучреждение детей, пострадавших во время возгорания в помещении.

У мальчика 2013 года рождения врачи диагностировали термоингаляционную травму дыхательных путей. Специалисты больницы № 25 провели необходимый комплекс лечебных мероприятий, сообщили в облздраве.

Обширные ожоги получила девочка 2019 года рождения. У нее выявили поражение около 18% поверхности тела. Ребенка поместили в общее ожоговое отделение, где ей назначили специализированное лечение и интенсивную терапию. Врачи констатировали улучшение состояния маленькой пациентки после восстановления в течение 2 недель.