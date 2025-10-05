Семья из четырёх человек погибла в лобовом столкновении с трактором на Урале

«4 октября вечером, на 28-м километре автодороги “Талица — Бутка” Талицкого района произошло ДТП, в котором погибла семья из четырёх человек. По предварительной информации, трактор МТЗ-82, не имевший государственной регистрации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio», — заявили в ведомстве.
В результате столкновения погибли все находившиеся в легковом автомобиле: 27-летний мужчина-водитель, 26-летняя и 20-летняя женщины, а также 4-летняя девочка. По данным ведомства, все являлись жителями Талицы и направлялись в село Казаковское. Предварительный осмотр показал, что ребёнок перевозился в детском автокресле с соблюдением правил перевозки.
Водитель трактора, 27-летний житель Тугулыма, в ходе освидетельствования состояние опьянения не выявлено. Он пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что транспортное средство совершило самопроизвольный рывок в сторону встречной полосы. Это объяснение будет тщательно проверяться в ходе расследования.
На месте происшествия работали автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Для установления всех обстоятельств трагедии назначен комплекс экспертиз, включая автотехническую экспертизу трактора.
