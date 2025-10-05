Семья из четырёх человек погибла в лобовом столкновении с трактором на Урале

В результате столкновения погибли все находившиеся в легковом автомобиле: 27-летний мужчина-водитель, 26-летняя и 20-летняя женщины, а также 4-летняя девочка. По данным ведомства, все являлись жителями Талицы и направлялись в село Казаковское. Предварительный осмотр показал, что ребёнок перевозился в детском автокресле с соблюдением правил перевозки.