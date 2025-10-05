Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП под Екатеринбургом погибла семья из четырех человек

В Свердловской области при столкновении машин погибла семья из четырех человек.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Семья из четырех человек погибла в ДТП на трассе Талица — Бутка в Свердловской области, сообщила пресс-служба областной госавтоинспекции.

«Вечером 4 октября на 28-м километре автодороги Талица — Бутка Талицкого района произошло ДТП, в котором погибла семья из четырех человек», — говорится в сообщении.

По предварительной информации ведомства, трактор МТЗ-82, не имевший государственной регистрации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio.

«В результате столкновения погибли все находившиеся в легковом автомобиле: 27-летний мужчина-водитель, 26-летняя и 20-летняя женщины, четырехлетняя девочка. Все погибшие являлись жителями Талицы», — уточнили в ведомстве.

Водитель трактора пояснил сотрудникам госавтоинспекции, что транспортное средство совершило самопроизвольный рывок в сторону встречной полосы, освидетельствование показало, что мужчина был трезв.

Прокуратура региона взяла на контроль доследственную проверку по факту аварии.