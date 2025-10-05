Ричмонд
Взялся рукой за батарею: школьник из Челябинска погиб от удара током, разговаривая по телефону на зарядке

В Челябинске подросток погиб от удара током во время разговора по заряжающемуся телефону.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске 16-летний школьник погиб от удара электрическим током во время разговора по смартфону, подключенному к розетке. Трагедия произошла в квартире многоэтажки по улице Южноуральской.

— По предварительным данным, смартфон находился на зарядке, когда подросток взялся за батарею отопления. Удар током оказался смертельным, — сообщает telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

В обстоятельствах смерти подростка разбираются следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точных причин трагедии.