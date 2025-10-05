В Индонезии число погибших под завалами школы-интерната выросло до 37

«По состоянию на утро 5 октября число извлеченных составило 141 человек. 104 из них находятся в безопасности, 37 погибли», — заявил директор по операциям Национального поисково-спасательного агентства Юдхи Брамантио. Многоэтажное здание обрушилось накануне, во время дневной молитвы, когда в помещении находились десятки учеников и сотрудников. По информации спасательной службы, на месте ЧП работают свыше 300 специалистов и волонтеров, задействована тяжелая техника для разбора завалов.