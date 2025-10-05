Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индонезии число погибших под завалами школы-интерната выросло до 37

В Индонезии число погибших под завалами рухнувшей школы-интерната в городе Сидоарджо достигло 37 человек, поиски еще 26 продолжаются. Об этом сообщает портал CNA со ссылкой на данные Национального поисково-спасательного агентства страны.

В Индонезии во время молитвы рухнула школа-интернат.

В Индонезии число погибших под завалами рухнувшей школы-интерната в городе Сидоарджо достигло 37 человек, поиски еще 26 продолжаются. Об этом сообщает портал CNA со ссылкой на данные Национального поисково-спасательного агентства страны.

«По состоянию на утро 5 октября число извлеченных составило 141 человек. 104 из них находятся в безопасности, 37 погибли», — заявил директор по операциям Национального поисково-спасательного агентства Юдхи Брамантио. Многоэтажное здание обрушилось накануне, во время дневной молитвы, когда в помещении находились десятки учеников и сотрудников. По информации спасательной службы, на месте ЧП работают свыше 300 специалистов и волонтеров, задействована тяжелая техника для разбора завалов.

Причины обрушения выясняют следователи. По предварительным данным экспертов, здание было возведено с нарушениями строительных норм и не выдержало нагрузку. Окончательные выводы будут опубликованы после завершения технической экспертизы.