В ДТП с трактором под Екатеринбургом погибла семья из четырех человек, сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.
Авария произошла вечером 4 октября на 28 км автодороги «Талица — Бутка» Талицкого района. По предварительным данным, трактор МТЗ-82 без государственной регистрации выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio, в которой находилась семья из четырех человек. В результате все находившиеся в легковушке погибли: 27-летний водитель, а также 26-летняя и 20-летние девушки и четырехлетняя девочка.
Погибшими оказались жители Талицы. Они ехали в село Казаковское. Установлено, что ребенок перевозился в детском автокресле с соблюдением правил перевозки.
Водитель трактора — 27-летний житель Тугулыма — был трезв. По его словам, трактор совершил самопроизвольный рывок в сторону встречной полосы.
