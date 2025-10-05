Ричмонд
В ДТП с трактором под Екатеринбургом погибла семья из четырех человек

Водитель трактора заявил, что его транспортное средство совершило самопроизвольный рывок в сторону встречной полосы.

Источник: Аргументы и факты

В ДТП с трактором под Екатеринбургом погибла семья из четырех человек, сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

Авария произошла вечером 4 октября на 28 км автодороги «Талица — Бутка» Талицкого района. По предварительным данным, трактор МТЗ-82 без государственной регистрации выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio, в которой находилась семья из четырех человек. В результате все находившиеся в легковушке погибли: 27-летний водитель, а также 26-летняя и 20-летние девушки и четырехлетняя девочка.

Погибшими оказались жители Талицы. Они ехали в село Казаковское. Установлено, что ребенок перевозился в детском автокресле с соблюдением правил перевозки.

Водитель трактора — 27-летний житель Тугулыма — был трезв. По его словам, трактор совершил самопроизвольный рывок в сторону встречной полосы.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в результате ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей пострадали восемь человек, включая троих детей.