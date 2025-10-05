В Москве тушат крупный пожар на Волгоградском проспекте: видео

В Москве произошёл крупный пожар в трёхэтажном административном здании на Волгоградском проспекте, 42. Пламя распространилось на площадь около 300 квадратных метров. К месту происшествия прибыли подразделения МЧС России. В тушении задействовано более 70 специалистов и 24 единицы техники. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли — повреждено около 200 квадратных метров. Позже пожар удалось локализовать на площади порядка 700 квадратных метров. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.