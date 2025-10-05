В Старом Кировске образовался большой провал грунта

В Старом Кировске произошёл очередной обвал грунта — на этот раз на улице Карпинского. Видео с места ЧП появилось в сообществе «АПАСНЫЙ СТАРЫЙ КИРОВСК». Местные жители требуют разъяснений по срокам устранения проблемы и источникам финансирования ремонтных работ. Об этом сообщает паблик в соцсетях.