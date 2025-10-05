Ричмонд
В Старом Кировске образовался большой провал грунта

Для его ремонта нужны особенные материалы. Устранение провала займёт несколько месяцев.

Источник: Om1 Омск

В Старом Кировске произошёл очередной обвал грунта — на этот раз на улице Карпинского. Видео с места ЧП появилось в сообществе «АПАСНЫЙ СТАРЫЙ КИРОВСК». Местные жители требуют разъяснений по срокам устранения проблемы и источникам финансирования ремонтных работ. Об этом сообщает паблик в соцсетях.

«Совсем рядом находится детский сад. Это проезд к жилым домам», — сообщают местные жители в комментариях под роликом.

Омичи интересуются, будут ли приняты меры до наступления холодов, составлена ли необходимая проектно-сметная документация, оплачены ли работы и знает ли администрация о масштабах проблемы.

В свою очередь, в Омском водоканале пояснили, что обвал произошёл на канализационных сетях по улице Ялтинской, 26. По их данным, место огорожено, а состояние участка контролируется ежедневно.

Жители Старого Кировска обеспечены водоснабжением и водоотведением. Однако требуется ремонт участка канализационного коллектора большого диаметра, залегающего на глубине более семи метров, рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что для устранения провала понадобятся специальные трубы и плиты, изготовленные под заказ. Сроки ремонта, по предварительным оценкам, займут не менее четырёх месяцев.