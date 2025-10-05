Под Ростовом на мусорном полигоне тлеют отходы

В настоящее время все усилия сосредоточены на тушении очага возгорания: местная администрация привлекла 4 единицы техники и 5 специалистов, а также организовала доставку грунта. Планируется задействовать экскаваторы-погрузчики, самосвалы и бульдозеры. Предполагаемый срок полной ликвидации тления — 9 октября.