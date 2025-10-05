Украинские дроны массово атаковали регионы России: карта атак БПЛА на 5 октября

Угроза атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена 4 октября в 23:27 по московскому времени. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. Позже непосредственная угроза атаки БПЛА была введена в Борисоглебске, Воронеже, а также Острогожском, Россошанском, Лискинском и Бутурлиновском районах. В 05:42 она была отменена.