Украинские дроны массово атаковали регионы России: карта атак БПЛА на 5 октября

Наибольшее число БПЛА было сбито над территориями Белгородской и Воронежской областей.
В ночь на 5 октября было уничтожено 32 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что наибольшее число беспилотников было сбито над территориями Белгородской и Воронежской областей — по 11 БПЛА. Также они были перехвачены еще над шестью регионами РФ. Карта атак украинских беспилотников — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: URA.RU.
Воронежская область.
Угроза атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена 4 октября в 23:27 по московскому времени. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. Позже непосредственная угроза атаки БПЛА была введена в Борисоглебске, Воронеже, а также Острогожском, Россошанском, Лискинском и Бутурлиновском районах. В 05:42 она была отменена.
Всего в ночь на 5 октября было сбито 11 украинских БПЛА над территорией региона. Об этом сообщал Гусев в своем telegram-канале.
Белгородская область.
По информации Минобороны РФ, были перехвачены беспилотники ВСУ над Белгородской областью. Сообщается об 11 сбитых БПЛА. Информацию ведомство опубликовало в telegram-канале.
Нижегородская область.
Также согласно сообщению ведомства, украинские беспилотники были сбиты также над территорией Нижегородской области. По информации, над регионом было перехвачено пять украинских БПЛА.
Брянская область.
Также был сбит один БПЛА над Брянской областью. Об этом также сообщали в Минобороны РФ.
Курская область.
Над территорией Курской области, в ночь на 5 октября, также был уничтожен беспилотник ВСУ. По информации ведомства, он был один.
Тамбовская область.
Также в Минобороны РФ сообщили об атаке БПЛА в Тамбовской области. Средствами ПВО был перехвачен один дрон.
Тульская область.
Аналогично Воронежской области в 01:57 по московскому времени была введена опасность атаки БПЛА. Она была отменена в 06:03.
За ночь над регионом был уничтожен один беспилотник ВСУ. Пострадавших в результате атаки нет, также не зафиксировано никаких повреждений инфраструктуры. Об этом сообщал губернатор Дмитрий Миляев в telegram-канале.
Пензенская область.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении режима «Беспилотная опасность» на территории региона в 01:37 по московскому времени. По словам губернатора, в связи с режимом происходили временные ограничения в работе мобильного интернета. В 08:09 «Беспилотная опасность была отменена», — сообщил Мельниченко.
Липецкая область.
Над территорией Липецкой области ночью (в 01:13 по мск) был введен режим воздушной опасности. Об этом сообщал глава региона Игорь Артамонов. Спустя пять часов он был отменен.
Республика Мордовия.
Над территорией Республики Мордовия также был перехвачен один БПЛА. Об этом сообщили в МО РФ.
ДНР.
В результате атаки украинских БПЛА по Донецкой Народной Республике погибла женщина и двое граждан пострадали. Об этом сообщил губернатор Денис Пушилин.
«В Горняцком районе Макеевки при атаке ударным БПЛА погибла женщина 1982 г.р. Ранения средней степени тяжести получила женщина 1958 г.р., пострадал мужчина 1954 г.р.» — заявил Пушилин в telegram-канале. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается помощь, а также выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Также пострадала и инфраструктура региона. По словам губернатора, повреждены четыре жилых домостроения и объекты гражданской инфраструктуры. По словам Пушилина, со стороны ВФУ были совершены три вооруженные атаки.
Самарская область.
Ночью в Самарской области также была объявлена угроза атаки беспилотников. Она была введена в 06:03 по мск. Информация была опубликована в telegram-канале «ЧП Самара».
Днепропетровская область.
В Днепропетровской области группировка войск «Восток» с помощью артиллерии уничтожила пункт управления БПЛА в Днепропетровской области. В результате удара ВСУ лишились возможности использовать позиции ВСУ для ведения воздушной разведки и корректировки огня. Об этом сообщало Минобороны РФ.