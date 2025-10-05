В Ростовской области 48 пожаров потушили спасатели за сутки

В Ростовской области 4 октября спасатели работали в динамичном режиме. В разных районах Дона произошло в общей сложности 48 пожаров, из которых 19 носили техногенный характер, а 29 раз пришлось тушить вспыхнувший сухостой. В ведомстве отметили, что в части районов Дона сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
Также трижды пришлось устранять последствия авария на дорогах.
В региональном ГУ МЧС сообщили, что всего в работе привлекали 520 спасателей и 130 130 спецмашин.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
Под Ростовом на мусорном полигоне тлеют отходы.
Под Ростовом тлеют тонны угля.