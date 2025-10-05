В Ростовской области 48 пожаров потушили спасатели за сутки

В Ростовской области 4 октября спасатели работали в динамичном режиме. В разных районах Дона произошло в общей сложности 48 пожаров, из которых 19 носили техногенный характер, а 29 раз пришлось тушить вспыхнувший сухостой. В ведомстве отметили, что в части районов Дона сохраняется чрезвычайная пожароопасность.