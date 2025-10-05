Ричмонд
Площадь пожара на юго-востоке Москвы увеличилась до 700 квадратов

Пожарным удалось локализовать возгорание. Открытое горение ликвидировано, передает Telegram-канал МЧС.

В этот же день трехэтажный склад загорелся на Волгоградском проспекте в столице. Изначально площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Что хранится на складе — на данный момент неизвестно.

1 октября пожар произошел в многоэтажном доме на Сколковской улице в Одинцове. Службы спасения не могли подъехать к зданию из-за припаркованных около дома машин.