Площадь пожара на юго-востоке Москвы увеличилась до 700 квадратов

Площадь пожара на юго-востоке Москвы увеличилась до 700 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожарным удалось локализовать возгорание. Открытое горение ликвидировано, передает Telegram-канал МЧС.
В этот же день трехэтажный склад загорелся на Волгоградском проспекте в столице. Изначально площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Что хранится на складе — на данный момент неизвестно.
1 октября пожар произошел в многоэтажном доме на Сколковской улице в Одинцове. Службы спасения не могли подъехать к зданию из-за припаркованных около дома машин.