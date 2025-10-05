Вертолет не смогли поднять на поиски семьи Усольцевых из-за плохой погоды

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября в Партизанском районе, продолжаются в крайне сложных условиях. Из-за неблагоприятной погоды пришлось отменить вылет вертолета, который должен был обследовать местность с воздуха. Об этом рассказали в МЧС региона.
Сейчас на месте работают 249 человек и 40 единиц техники. За последние сутки наземные группы обследовали 351 квадратный километр территории, включая лесные массивы и тропы.
Волонтеры из отряда «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной» рассказывают, что местность очень сложная: курумники, буреломы и скользкие камни. Ситуацию усугубил недавний снегопад, сделав передвижение особенно опасным.
Кроме того, поисковикам угрожают дикие звери.
«Ранее с тепловизора квадрокоптера замечали медведя, следы видели и вживую на следующий день. Про волков тоже говорят местные, но подтверждённых следов пока никто из наших групп не видел», — рассказали волонтеры.
Для обеспечения безопасности поисковые группы сопровождают добровольцы с оружием и местные охотники.
Отмечается, что на поиски семьи Усольцевых съехались волонтеры из разных регионов России, включая Кемерово, Новосибирск, Томск, Омск и Иркутск. Поисковая операция продолжается.
Ранее следователи поделились новыми тревожными подробностями исчезновения Усольцевых.