Вертолет не смогли поднять на поиски семьи Усольцевых из-за плохой погоды

Условия, в которых работают поисковики, крайне тяжелые.

Источник: Аргументы и факты

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября в Партизанском районе, продолжаются в крайне сложных условиях. Из-за неблагоприятной погоды пришлось отменить вылет вертолета, который должен был обследовать местность с воздуха. Об этом рассказали в МЧС региона.

Сейчас на месте работают 249 человек и 40 единиц техники. За последние сутки наземные группы обследовали 351 квадратный километр территории, включая лесные массивы и тропы.

Волонтеры из отряда «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной» рассказывают, что местность очень сложная: курумники, буреломы и скользкие камни. Ситуацию усугубил недавний снегопад, сделав передвижение особенно опасным.

Кроме того, поисковикам угрожают дикие звери.

«Ранее с тепловизора квадрокоптера замечали медведя, следы видели и вживую на следующий день. Про волков тоже говорят местные, но подтверждённых следов пока никто из наших групп не видел», — рассказали волонтеры.

Для обеспечения безопасности поисковые группы сопровождают добровольцы с оружием и местные охотники.

Отмечается, что на поиски семьи Усольцевых съехались волонтеры из разных регионов России, включая Кемерово, Новосибирск, Томск, Омск и Иркутск. Поисковая операция продолжается.

Ранее следователи поделились новыми тревожными подробностями исчезновения Усольцевых.