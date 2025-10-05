Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По делу миллиардера Сулейманова прошли 40 обысков

В уголовном деле о резонансных убийствах, фигурантом которого стал миллиардер Ибрагим Сулейманов, могут появиться новые подозреваемые. Также по делу было организованы свыше 40 обысков. Об этом говорится в материалах Басманного суда Москвы. Также подробностями дела поделились источники журналистов.

По делу Сулейманова прошли до 40 обысков.

В уголовном деле о резонансных убийствах, фигурантом которого стал миллиардер Ибрагим Сулейманов, могут появиться новые подозреваемые. Также по делу было организованы свыше 40 обысков. Об этом говорится в материалах Басманного суда Москвы. Также подробностями дела поделились источники журналистов.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по настоящему уголовному делу было проведено более 40 обысков. Следственные действия прошли в Москве, Подмосковье и Дагестане», — рассказал собеседник ТАСС. Также из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости следует, что по делу Сулейманова могут появиться новые фигуранты. Причиной для расширения круга подозреваемых стали материалы следствия, подтверждающие участие нескольких человек в совершении тяжких преступлений.

Ранее суд арестовал Сулейманова на два месяца по обвинению в организации двух убийств и покушения на убийство. Следствие проверяет на причастность к этим преступлениям еще ряд лиц. В рамках этого же уголовного дела уже арестован Муххамед Дарбишев.

Сулейманову предъявлено обвинение в организации двух убийств, совершенных в прошлые годы, а также покушения на убийство в 2021 году. Басманный районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 декабря. Расследование продолжается, следствие не исключает появления новых фигурантов.