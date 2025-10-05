По делу миллиардера Сулейманова прошли 40 обысков

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по настоящему уголовному делу было проведено более 40 обысков. Следственные действия прошли в Москве, Подмосковье и Дагестане», — рассказал собеседник ТАСС. Также из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости следует, что по делу Сулейманова могут появиться новые фигуранты. Причиной для расширения круга подозреваемых стали материалы следствия, подтверждающие участие нескольких человек в совершении тяжких преступлений.