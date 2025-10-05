Ричмонд
Мошенники пугают россиян новым налогом

Мошенники в России придумали новый способ обмана: они рассылают электронные письма, якобы от крупнейших банков страны, сообщая о введении нового налога. Об этом сообщает МВД России.

В посланиях говорится, что со счетов клиентов в ближайшее время начнут автоматически списывать деньги «в рамках нового законодательства». Авторы писем утверждают, что списания могут составлять от нескольких десятков до сотен тысяч рублей в месяц. Письма оформлены под официальные уведомления финансовых организаций и содержат ссылки на поддельные сайты банков.

Чтобы избежать потерь, людей подталкивают к немедленным действиям — пройти по ссылке и подтвердить личность. Там получателям предлагают ввести номер телефона, чтобы «войти в личный кабинет и подписать заявление об отмене налога». Но данные попадают к злоумышленникам, которые используют их для доступа к настоящим банковским аккаунтам клиентов. Специалисты предупреждают, что ни одно финансовое учреждение не уведомляет клиентов о налогах через электронную почту. МВД напоминает, что информацию такого рода надо проверять только через официальные каналы банков и государственных органов.

ЕАЕ рассказывал, что мошенники обещают платить по 5 тыс. рублей за дегустацию в «Яндекс. Еде». В обязанности дегустаторов якобы входит заказ продукции из ресторанов, оценка качества и вкуса блюд.

«При переходе по ссылкам начинается бесконечная череда подписок на закрытые группы и telegram-боты, распространяющие фишинг, рекламирующие мошеннические проекты и онлайн-казино. Трудоустроиться, к сожалению, не получится», — уточнили в МВД РФ.