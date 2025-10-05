Мошенники пугают россиян новым налогом

Чтобы избежать потерь, людей подталкивают к немедленным действиям — пройти по ссылке и подтвердить личность. Там получателям предлагают ввести номер телефона, чтобы «войти в личный кабинет и подписать заявление об отмене налога». Но данные попадают к злоумышленникам, которые используют их для доступа к настоящим банковским аккаунтам клиентов. Специалисты предупреждают, что ни одно финансовое учреждение не уведомляет клиентов о налогах через электронную почту. МВД напоминает, что информацию такого рода надо проверять только через официальные каналы банков и государственных органов.