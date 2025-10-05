Стали известны трагические подробности гибели петербурженки в Болгарии

Тело петербурженки, погибшей при наводнении в Болгарии, обнаружил прилетевший на поиски муж. Об этом 78.ru рассказала очевидица трагедии.
По ее словам, 58-летняя Елена с утра отвела детей в школу, вернулась домой и пропала без вести. Когда началось наводнение, ее начали искать.
«Спасатели уверяли, что они в первую очередь проверили квартиру пропавшей женщины и никого не нашли. Сегодня прилетел из Санкт-Петербурга муж Елены, лично зашел в пострадавшую от наводнения квартиру и обнаружил там тело Елены», — рассказала собеседница.
Накануне на Болгарию обрушились сильные ливни, которые вызвали паводки. Потоки воды смывали все на своем пути: от автомобилей до непрочных построек. Сейчас спасатели разбирают завалы и ищут пропавших людей.