Стали известны трагические подробности гибели петербурженки в Болгарии

«Спасатели уверяли, что они в первую очередь проверили квартиру пропавшей женщины и никого не нашли. Сегодня прилетел из Санкт-Петербурга муж Елены, лично зашел в пострадавшую от наводнения квартиру и обнаружил там тело Елены», — рассказала собеседница.