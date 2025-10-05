8-летнего ребенка на велосипеде сбили в Слюдянке

Вчера днем, 5 октября, в Слюдянка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Инцидент случился на улице Ленинградской. По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля «Митсубиси Делика» сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть на пешеходном переходе. Об этом рассказывают в госавтоинспекции Иркутской области.