8-летнего ребенка на велосипеде сбили в Слюдянке

Вчера днем, 5 октября, в Слюдянка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Инцидент случился на улице Ленинградской. По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля «Митсубиси Делика» сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть на пешеходном переходе. Об этом рассказывают в госавтоинспекции Иркутской области.
— В результате ДТП 8-летний ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, — рассказывают дорожные полицейские.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства ДТП. Правоохранители призывают водителей быть более внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.