В Ростовской области из-за аварии перекрыли полосу федеральной трассы

Под Ростовом на трассе «Дон» ограничили движение из-за ДТП с грузовиком.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в воскресенье, 5 октября, на 1009 километре трассы М-4 «Дон» произошла авария. Водитель грузового автомобиля не выбрал безопасную скорость и машина опрокинулась на бок, перекрыв правую полосу.

Погибших и пострадавших нет, но вот движение в северном направлении пришлось перекрыть. Сейчас автомобили могут двигаться по одной, левой полосе.

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Просим водителей заранее учитывать информацию при планировании маршрута и соблюдать скоростной режим, — обратились к участникам дорожного движения сотрудники донской ГАИ.

