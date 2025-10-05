В Ростовской области из-за аварии перекрыли полосу федеральной трассы

В Ростовской области в воскресенье, 5 октября, на 1009 километре трассы М-4 «Дон» произошла авария. Водитель грузового автомобиля не выбрал безопасную скорость и машина опрокинулась на бок, перекрыв правую полосу.
Погибших и пострадавших нет, но вот движение в северном направлении пришлось перекрыть. Сейчас автомобили могут двигаться по одной, левой полосе.
— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Просим водителей заранее учитывать информацию при планировании маршрута и соблюдать скоростной режим, — обратились к участникам дорожного движения сотрудники донской ГАИ.
