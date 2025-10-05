Шесть человек пострадали в пожарах за сутки в Свердловской области

Так, накануне в гаражном кооперативе Нижнетуринского муниципального округа повреждено имущество в гараже на площади 3 квадратных метра. В результате пожара пострадали три человека, все они госпитализированы в медучреждение. С огнем справились за три минуты 5 специалистов на двух единицах техники.