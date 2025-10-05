Шесть человек пострадали в пожарах за сутки в Свердловской области

На Среднем Урале за минувшие 24 часа спасатели ликвидировали 23 пожара, 11 из которых случились в жилом секторе.
«В результате пожаров пострадали шесть человек», — сообщает региональное МЧС.
Так, накануне в гаражном кооперативе Нижнетуринского муниципального округа повреждено имущество в гараже на площади 3 квадратных метра. В результате пожара пострадали три человека, все они госпитализированы в медучреждение. С огнем справились за три минуты 5 специалистов на двух единицах техники.
В селе Башкарское на улице Кирова сгорели два частных дома и надворные постройки на площади 200 «квадратов». В результате пожара пострадала хозяйка дома, госпитализирована. Возгорание потушили за 70 минут 8 спасателей на четырех спецмашинах.
Еще два частных жилых дома и надворные постройки на площади 200 квадратных метров сгорели в Екатеринбурге на улице Лоцмановых. Пожар ликвидировали за час Для тушения 25 специалистов на восьми единицах техники.
На улице Зоологическая в Екатеринбурге сгорело неэксплуатируемое строение на площади 50 квадратов. Пострадавших нет.
По улице Проезжая в Екатеринбурге огнем повреждено домашнее имущество, внутренняя отделка и перегородки частной бани. Самостоятельно из здания эвакуировались 18 человек, пострадавших нет. С огнем справились за 19 минут 8 спасателей на двух спецмашинах.
В Екатеринбурге на улице Громова горела сауна на первом этаже 2-этажного дома. В результате пожара при попытке самостоятельно справиться с возгоранием пострадали два человека.