Прокуратура заинтересовалась смертельным ДТП в Воскресенском районе

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибла 8-летняя девочка, в Воскресенском районе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, авария произошла вечером 4 октября. Отец девочки в состоянии алкогольного опьянения ехал по лесной дороге в нескольких километрах от деревни Быстрец, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП погибла его 8-летняя дочка.
Следователи завели уголовное дело. На данный момент проводится комплекс следственных мероприятий. Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.