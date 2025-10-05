Прокуратура заинтересовалась смертельным ДТП в Воскресенском районе

Напомним, авария произошла вечером 4 октября. Отец девочки в состоянии алкогольного опьянения ехал по лесной дороге в нескольких километрах от деревни Быстрец, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП погибла его 8-летняя дочка.