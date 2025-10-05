Ричмонд
Прокуратура заинтересовалась смертельным ДТП в Воскресенском районе

В результате аварии погибла девочка.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибла 8-летняя девочка, в Воскресенском районе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, авария произошла вечером 4 октября. Отец девочки в состоянии алкогольного опьянения ехал по лесной дороге в нескольких километрах от деревни Быстрец, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП погибла его 8-летняя дочка.

Следователи завели уголовное дело. На данный момент проводится комплекс следственных мероприятий. Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.