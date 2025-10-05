Ричмонд
В Воронеже подросток сорвался в шахту сломавшегося лифта

В Воронеже родным подростка, который сорвался в шахту лифта, пришлось через суд добиваться компенсации от страховой компании. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Происшествие случилось, когда двое подростков поднимались на лифте на одиннадцатый этаж. Между пятым и шестым этажами кабина внезапно остановилась. Одному из мальчиков удалось приоткрыть дверь лифта. При попытке самостоятельно выбраться на площадку пятого этажа подросток не удержался и сорвался в шахту. В результате падения он получил серьезные травмы, которые были квалифицированы судебно-медицинской экспертизой как тяжкий вред здоровью.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что возможность открыть двери лифта без применения специализированного оборудования свидетельствовала о технической неисправности. Суд обязал страховую компанию выплатить матери пострадавшего возмещение, неустойку и штраф. Общая сумма выплат составила порядка пяти миллионов рублей.

Однако руководство страховой организации не выполнило требование суда в установленный срок. Судебный пристав вынесла постановление о начислении исполнительского сбора, ограничила компанию в праве распоряжаться имуществом и наложила арест на ее банковские счета. Эти меры позволили добиться исполнения решения суда, и полная сумма компенсации была перечислена матери подростка.