В Воронеже подросток сорвался в шахту сломавшегося лифта

Происшествие случилось, когда двое подростков поднимались на лифте на одиннадцатый этаж. Между пятым и шестым этажами кабина внезапно остановилась. Одному из мальчиков удалось приоткрыть дверь лифта. При попытке самостоятельно выбраться на площадку пятого этажа подросток не удержался и сорвался в шахту. В результате падения он получил серьезные травмы, которые были квалифицированы судебно-медицинской экспертизой как тяжкий вред здоровью.