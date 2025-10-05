Упавшего в Фонтанку водителя Porsche заключили под стражу на два месяца после гибели пассажирки

На суде мужчина рассказал, что познакомился с погибшей в баре, а авария произошла, когда та потянулась к нему во время любимой песни. Однако следствие располагает данными, что водитель был пьян, а его показания не подтверждаются. Несмотря на наличие малолетнего ребенка и непризнание вины, суд счел необходимым избрать строгую меру пресечения. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Расследование продолжается.