В Екатеринбурге две недели ищут 44-летнего мужчину

О Максиме Пушкареве ничего не известно с 22 сентября.

Волонтеры поисковых отрядов и полицейские продолжают поиски 44-летнего жителя Екатеринбурга Максима Пушкарева, о местонахождении которого ничего не известно с 22 сентября 2025 года.

«Может находиться в вашем городе, в вашем районе», — говорится в ориентировке «Лиза Алерт».

Приметы Максима: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку, серые камуфляжные штаны и черные туфли.

Сообщить информацию о пропавшем екатеринбуржце можно по телефонам: 88007005452, 8922214452 или на линию 112.