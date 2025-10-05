ДТП с BYD в Сергелийском районе: нарушителя нашли в Андижане

Vaib.uz (Узбекистан. 5 октября). Помните громкий дорожный инцидент в Сергелийском районе Ташкента? Там водитель BYD резким и агрессивным перестроением спровоцировал аварию. На видео хорошо видно: BYD подрезает машину на соседней полосе, едва не задевая её. Водитель подрезанного авто вынужден резко тормозить — но тут же в него сзади врезается другая машина. Итог — авария с несколькими пострадавшими авто.