ДТП с BYD в Сергелийском районе: нарушителя нашли в Андижане

Как это часто бывает, герой видео решил не ждать приезда правоохранителей и скрылся. Однако остаться незамеченным не получилось: на днях сотрудники УБДД обнаружили автомобиль BYD уже в Андижане.
В Андижанском областном УБДД сообщили, что машина была задержана и отправлена на штрафстоянку, а в отношении водителя составлен административный протокол по статье 137 Административного кодекса (оставление места ДТП).
Теперь «ловкач» рискует получить штраф в размере 30 базовых расчётных величин (12,3 млн сумов), лишение прав на три года или административный арест до 15 суток.
Вывод прост: как бы ни хотелось скрыться после аварии — не стоит пытаться уйти от ответственности: найдут в любом случае. А вот наказание за бегство обычно куда строже, чем за само нарушение.