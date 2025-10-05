Ричмонд
ДТП с BYD в Сергелийском районе: нарушителя нашли в Андижане

Vaib.uz (Узбекистан. 5 октября). Помните громкий дорожный инцидент в Сергелийском районе Ташкента? Там водитель BYD резким и агрессивным перестроением спровоцировал аварию. На видео хорошо видно: BYD подрезает машину на соседней полосе, едва не задевая её. Водитель подрезанного авто вынужден резко тормозить — но тут же в него сзади врезается другая машина. Итог — авария с несколькими пострадавшими авто.

Источник: Vaib.Uz

Как это часто бывает, герой видео решил не ждать приезда правоохранителей и скрылся. Однако остаться незамеченным не получилось: на днях сотрудники УБДД обнаружили автомобиль BYD уже в Андижане.

В Андижанском областном УБДД сообщили, что машина была задержана и отправлена на штрафстоянку, а в отношении водителя составлен административный протокол по статье 137 Административного кодекса (оставление места ДТП).

Теперь «ловкач» рискует получить штраф в размере 30 базовых расчётных величин (12,3 млн сумов), лишение прав на три года или административный арест до 15 суток.

Вывод прост: как бы ни хотелось скрыться после аварии — не стоит пытаться уйти от ответственности: найдут в любом случае. А вот наказание за бегство обычно куда строже, чем за само нарушение.