В Ростове за нарушение ПДД оштрафуют 19-летнего дрифтера

В Ростове-на-Дону в городских пабликах опубликовали видео, на котором водитель «Мерседеса» агрессивно мчится по проезжей части, грубо нарушая правила на кольце. Кадры попали в поле зрения полиции.
Нарушителя вычислили. Им оказался 19-летний горожанин. Водитель признал свою вину и пообещал впредь соблюдать правила.
— В его отношении составлен административный материал по статье «Повреждение дорог, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении», — рассказали в ГАИ области.
Теперь молодому человеку предстоит оплатить штраф, размер которого варьируется от пяти до 10 тысяч рублей.
