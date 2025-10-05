Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известный телеоператор без вести пропал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге уже две недели разыскивают пропавшего без вести 44-летнего Максима Пушкарева.

В медиасообществе его хорошо знают: мужчина много лет посвятил работе на телевидении.

Бывшего телеоператора в последний раз видели на железнодорожном вокзале 22 сентября. Он должен был встретиться с родственником, а затем отправиться в родной Артемовский. На месте встречи родственник Максима не нашел, а по телефону мужчина заверил, что у него все хорошо. Больше на связь Максим Пушкарев не выходил.

Рост пропавшего составляет 175 см, он нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Максим был одет в темно-синюю куртку, камуфляжные брюки и черные ботинки.

Всех, кто владеет информацией о нем, просят позвонить по номерам 8 (800)700−54−52 или 112.