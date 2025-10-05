Известный телеоператор без вести пропал в Екатеринбурге

В медиасообществе его хорошо знают: мужчина много лет посвятил работе на телевидении.
Бывшего телеоператора в последний раз видели на железнодорожном вокзале 22 сентября. Он должен был встретиться с родственником, а затем отправиться в родной Артемовский. На месте встречи родственник Максима не нашел, а по телефону мужчина заверил, что у него все хорошо. Больше на связь Максим Пушкарев не выходил.
Рост пропавшего составляет 175 см, он нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Максим был одет в темно-синюю куртку, камуфляжные брюки и черные ботинки.
Всех, кто владеет информацией о нем, просят позвонить по номерам 8 (800)700−54−52 или 112.