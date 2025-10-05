В Петербурге возбуждено уголовное дело после драки у метро «Чернышевская»

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двух мужчин 37 и 24 лет. Старший из участников драки, ударившийся головой о урну, был госпитализирован в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой после обращения за медицинской помощью. В отношении 24-летнего задержанного составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ. Он помещен в спецприемник.