Три нижегородца за сутки перевели мошенникам почти 12,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Злоумышленники звонили от лица полицейских и рассказывали им о попытках оформить на них кредиты. Для отмены операций накопления и кредитные деньги надо было отправить на «безопасные» счета.
Так, 77-летний доцент университета перевел 7 млн рублей, 29-летняя сотрудница медцентра — 3,85 млн рублей, а 71-летняя пенсионерка из Приокского района — 1,5 млн рублей.
Возбуждены уголовные дела, мошенников пока не нашли.
