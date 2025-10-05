Ричмонд
Три нижегородца за сутки перевели мошенникам почти 12,5 млн рублей

Возбуждены уголовные дела.

Источник: Время

Три нижегородца за сутки перевели мошенникам почти 12,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Злоумышленники звонили от лица полицейских и рассказывали им о попытках оформить на них кредиты. Для отмены операций накопления и кредитные деньги надо было отправить на «безопасные» счета.

Так, 77-летний доцент университета перевел 7 млн рублей, 29-летняя сотрудница медцентра — 3,85 млн рублей, а 71-летняя пенсионерка из Приокского района — 1,5 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела, мошенников пока не нашли.

Ранее ИА «Время Н» сообщало, что мошенники обманывают жителей Нижегородской области от имени налоговой службы.