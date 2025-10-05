Ричмонд
В Татарстане главный инженер предприятия пойдет под суд за травму рабочего

В Пестречинском районе возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера одного из предприятий, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, 30 января на производстве были выявлены неисправности мостового крана. Во время диагностики пульта управления, которую проводил слесарь-ремонтник в присутствии инженера, место работ не было должным образом огорожено.

Под краном находились трое рабочих. Из-за поломки предохранительного замка часть конструкции обрушилась, причинив одному из сотрудников тяжкий вред здоровью.

Инженер, ответственный за соблюдение норм охраны труда, обвиняется в халатности. Материалы дела направлены в суд.