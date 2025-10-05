В Татарстане главный инженер предприятия пойдет под суд за травму рабочего

По данным следствия, 30 января на производстве были выявлены неисправности мостового крана. Во время диагностики пульта управления, которую проводил слесарь-ремонтник в присутствии инженера, место работ не было должным образом огорожено.
Под краном находились трое рабочих. Из-за поломки предохранительного замка часть конструкции обрушилась, причинив одному из сотрудников тяжкий вред здоровью.
Инженер, ответственный за соблюдение норм охраны труда, обвиняется в халатности. Материалы дела направлены в суд.