В Петербурге установили личность владельца гранаты, найденной в мусорке

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан предполагаемый владелец взрывоопасного предмета — 45-летний местный житель, работающий водителем в фирме. По его словам, он приобрел предмет в 2014 году в другом регионе, а при уборке квартиры родственники случайно выбросили предмет вместе с мусором», — рассказали в ГУМВД.