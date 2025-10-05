Ричмонд
В Петербурге мужчина распылил перцовый газ в подростков

В Петербурге мужчина в воспитательных целях распылил перцовый газ в подростков.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, из-за громкой музыки в подъезде «в воспитательных целях» распылил перцовый газ в подростков и ударил одного из них, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как сообщало ведомство, в пятницу вечером в подъезде дома на Большой Посадской, 24 у двух подростков, 15 и 16 лет, произошел конфликт с мужчиной, который сделал им замечание из-за громкой музыки. После этого мужчина в «воспитательных целях» распылил в подростков содержимое перцового баллона и ударил одного из них, уточняли в ГУМВД. Подростки обратились за медпомощью, после оказания которой их отпустили лечиться дома.

«Полицейскими по месту проживания по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 27-летний неработающий житель этого же дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный уже был судим за кражи и грабеж.

Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), добавили в ГУМВД.