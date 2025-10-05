В Петербурге мужчина распылил перцовый газ в подростков

Как сообщало ведомство, в пятницу вечером в подъезде дома на Большой Посадской, 24 у двух подростков, 15 и 16 лет, произошел конфликт с мужчиной, который сделал им замечание из-за громкой музыки. После этого мужчина в «воспитательных целях» распылил в подростков содержимое перцового баллона и ударил одного из них, уточняли в ГУМВД. Подростки обратились за медпомощью, после оказания которой их отпустили лечиться дома.