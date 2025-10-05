Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области восстановили движение на федеральной трассе «Дон»

Под Ростовом на трассе М-4 для водителей открыли правую полосу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в воскресенье, 5 октября, на 1009 километре трассы М-4 «Дон» временно была закрыта одна полоса. Эту меру ввели после того, как на дороге опрокинулся грузовик. В Донской ГАИ уточнили, что обошлось без пострадавших, но вот участникам дорожного движения пришлось проявить терпение.

Пару часов движение осуществлялось только по левой полосе. Сейчас грузовик убрали с проезжей части.

— Движение восстановлено, — сказал в ГАИ по Ростовской области.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Ростове за нарушение ПДД оштрафуют 19-летнего дрифтера.

В Ростовской области из-за аварии перекрыли полосу федеральной трассы.