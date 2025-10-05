В Ростовской области восстановили движение на федеральной трассе «Дон»

В Ростовской области в воскресенье, 5 октября, на 1009 километре трассы М-4 «Дон» временно была закрыта одна полоса. Эту меру ввели после того, как на дороге опрокинулся грузовик. В Донской ГАИ уточнили, что обошлось без пострадавших, но вот участникам дорожного движения пришлось проявить терпение.
Пару часов движение осуществлялось только по левой полосе. Сейчас грузовик убрали с проезжей части.
— Движение восстановлено, — сказал в ГАИ по Ростовской области.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
В Ростове за нарушение ПДД оштрафуют 19-летнего дрифтера.
В Ростовской области из-за аварии перекрыли полосу федеральной трассы.