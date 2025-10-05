Ричмонд
Казахстанец попал под уголовную статью из-за телефона знакомой

Подозреваемый, причастный к вымогательству, задержан и водворен в изолятор временного содержания в Западно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: polisia.kz

По данным медиапортала Polisia.kz, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен факт грабежа, совершенного ранее судимым жителем Атырауской области в отношении жительницы ЗКО.

"Установлено, что летом этого года подозреваемый, находясь в квартире потерпевшей, под угрозами завладел мобильным телефоном марки iPhone 15, после чего принудил девушку сдать телефон в ломбард.

Все действия происходили под его контролем. Получив денежные средства в размере 500 тысяч тенге, подозреваемый скрылся с места происшествия", — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.