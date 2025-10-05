Ростовский каскадер попал на «Макларене» в ДТП

Цена на «Макларен» варьируется в зависимости от модели, состояния и региона продажи. Например, McLaren Artura может стоить от 17,7 млн рублей, а более редкие модели, такие как McLaren 750S, — от 42,5 млн рублей. На вторичном рынке можно найти предложения, начинающиеся от 9 млн рублей, а культовые модели вроде McLaren F1 стоят сотни миллионов рублей.