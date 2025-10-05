Ричмонд
Ростовский каскадер попал на «Макларене» в ДТП

В Ростове каскадер попал в аварию на элитной машине, которая стоит миллионы.

Источник: Комсомольская правда

В ростовских городских пабликах обсуждают аварию, которая произошла на проспекте Ворошиловском 5 октября. К счастью, в ДТП никто не погиб и не пострадал. Внимание очевидцев происшествие привлекло по двум причинам: за рулем сидел известный ростовский каскадер, а автомобиль относится к элитному сегменту. Речь о «Макларене» — спортивной иномарке, выпускаемой британской компанией.

Цена на «Макларен» варьируется в зависимости от модели, состояния и региона продажи. Например, McLaren Artura может стоить от 17,7 млн рублей, а более редкие модели, такие как McLaren 750S, — от 42,5 млн рублей. На вторичном рынке можно найти предложения, начинающиеся от 9 млн рублей, а культовые модели вроде McLaren F1 стоят сотни миллионов рублей.

Некоторые подписчики пабликов предположили, что ДТП — не более чем трюк. Однако сам Евгений Чеботарев рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону», что на этот раз действительно произошла авария.

— Машина моя, не арендованная. Минус 20 млн. Вот так начался день, — поделился Евгений Чеботарев.

