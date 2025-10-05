Ричмонд
«Есть расстройства, но был и остается вменяемым». СК сказал о психических отклонениях кровавого маньяка из Могилева

СК: у кровавого маньяка из Могилева установили психические отклонения.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете сказали о психических отклонениях кровавого маньяка из Могилева, убившего восемь юных белорусок, сообщили на ОНТ.

Здесь «Комсомолка» писала, что стали известны подробности дела самого кровавого маньяка Беларуси, убивавшего юных девушек: «Пять городов, восемь тел».

Правоохранители заявили, что убийства маньяк, которого искали почти 30 лет, совершал с особой жестокостью, все они совершались на сексуальной почве. Но еще у маньяка установили психическое расстройство.

Последнее убийство было совершено в Жодино. Тогда 12-летнюю девочку маньяк убил прямо в ее квартире. Истязатель не только убил жертву, перерезав девочке горло ножом, но и вырезал на животе крест и пытался отрезать грудь — как признался на допросе, «хотел попробовать на вкус».

— У задержанного выявлены отклонения шизоидально-диссоциального расстройства личности, а также расстройство полового предпочтения, — прокомментировал Александр Агафонов, начальник главного следственного управления Следственного комитета Беларуси.

Дома у маньяка при обыске нашли уйму детских и женских вещей, а к стене был прикреплен ноутбук, на котором бесконечно транслировалась порнография. Все убийства были совершены на сексуальной почве.

Вместе с тем эксперты однозначно констатировали вменяемость могилевчанина, как на момент совершения преступлений, так и сейчас.

— В связи с чем он предстанет перед судом и понесет заслуженное наказание за содеянное, — подчеркнул представитель СК.

Жестоким убийцей и насильником оказался неприметный 53-летний житель Могилева, работавший все это время работал на «Могилевлифтмаше».

Здесь рассказали о жутких преступлениях самого кровавого маньяка современной Беларуси, которого искали 30 лет.