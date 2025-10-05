Ричмонд
В Башкирии из-за непотушенной сигареты сгорел дом

В Башкирии при неосторожном курении сгорел дом.

Источник: Комсомольская правда

4 октября в Чишминском районе произошел крупный пожар в частном доме. По информации Госкомитета РБ по ЧС, из горящего здания были эвакуированы семь человек. К сожалению, один человек погиб.

По предварительной версии спасателей, причиной пожара стала неосторожность при курении. Ведомство призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности: не курить в состоянии опьянения и не выбрасывать непотушенные окурки.

