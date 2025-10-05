В Башкирии из-за непотушенной сигареты сгорел дом

4 октября в Чишминском районе произошел крупный пожар в частном доме. По информации Госкомитета РБ по ЧС, из горящего здания были эвакуированы семь человек. К сожалению, один человек погиб.
По предварительной версии спасателей, причиной пожара стала неосторожность при курении. Ведомство призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности: не курить в состоянии опьянения и не выбрасывать непотушенные окурки.
