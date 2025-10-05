СК сказал, что маньяку из Могилева грозит наказание вплоть до смертной казни — его будут судить по Уголовному кодексу 1960 года

В 1999 году убийства внезапно прекратились. Показания свидетелей и фотороботы разнились. А экспертиза биологических следов, которая проводилась в Германии, показала только часть генома, чего было недостаточно, чтобы установить подозреваемого. Почти 30 лет милиция не прекращала поиски, за это время проверили около 100 тысяч человек.