СК сказал, что маньяку из Могилева грозит наказание вплоть до смертной казни — его будут судить по Уголовному кодексу 1960 года

Стало известно, какое наказание грозит задержанному за убийство восьми белорусок маньяку из Могилева, сообщили на ОНТ.
Ранее мы писали, что стали известны подробности дела самого кровавого маньяка Беларуси, убивавшего юных девушек: «Пять городов, восемь тел».
Маньяка, который начал убивать и насиловать еще в середине 90-х, задержали в Беларуси в наши дни. Его установили благодаря современным технологиям. В убийствах 53-летний могилевчанин сознался.
— Действия фигуранта, с учетом прошедшего времени, будут квалифицироваться по Уголовному кодексу Республики Беларусь 1960 года. Это пункт «ж» статья 100. Задержанному грозит наказание вплоть до смертной казни, — прокомментировал Александр Агафонов, начальник главного следственного управления Следственного комитета Беларуси.
Напомним, правоохранители заявили, что убийства маньяк, которого искали почти 30 лет, совершал с особой жестокостью, все они совершались на сексуальной почве. Жестоким душегубом оказался ничем не приметный 53-летний могилевчанин, работавший на «Могилевлифтмаше».
Убийства совершались в городах, что связывались между собой железнодорожным сообщением. Поэтому в убийствах и изнасилованиях подозревали работников железной дороги, командировочных, лиц, состоявших на учете в психдиспансерах, и т.д.
В 1999 году убийства внезапно прекратились. Показания свидетелей и фотороботы разнились. А экспертиза биологических следов, которая проводилась в Германии, показала только часть генома, чего было недостаточно, чтобы установить подозреваемого. Почти 30 лет милиция не прекращала поиски, за это время проверили около 100 тысяч человек.
Милиция искала жестокого убийцу почти 30 лет. Фото: стоп-кадр | видео ОНТ.
Ранее МВД и СК рассказали о жутких преступлениях самого кровавого маньяка современной Беларуси, которого искали 30 лет.
Также СК сказал о психических отклонениях кровавого маньяка из Могилева: «Есть расстройства, но был и остается вменяемым».