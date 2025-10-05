Ричмонд
В Ростовской области за нападение на знакомого задержали мужчину

Под Ростовом 54-летний мужчина чуть не убил друга.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районе Ростовской области полицейские задержали мужчину, который ранил знакомого. Сообщение о ЧП в дежурную часть поступило от медиков, которые госпитализировали раненого в больницу.

Оперативники выяснили, что дончанина ранил 54-летний местный житель. Мужчина напал на приятеля во время ссоры, вспыхнувшей на фоне выпитого спиртного.

— В отношении дончанина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему избрана мера Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказали в ГУ МВД по Ростовской области.

