В Ростовской области за нападение на знакомого задержали мужчину

В Пролетарском районе Ростовской области полицейские задержали мужчину, который ранил знакомого. Сообщение о ЧП в дежурную часть поступило от медиков, которые госпитализировали раненого в больницу.
Оперативники выяснили, что дончанина ранил 54-летний местный житель. Мужчина напал на приятеля во время ссоры, вспыхнувшей на фоне выпитого спиртного.
— В отношении дончанина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему избрана мера Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказали в ГУ МВД по Ростовской области.
