Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверых жильцов эвакуировали из горящей многоэтажки в Воронеже

Пожар на улице Генерала Лизюкова был оперативно ликвидирован, обошлось без пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 5 октября, в Воронеже произошел пожар в 16-этажном доме на улице Генерала Лизюкова. Сообщение о возгорании на втором этаже поступило на пульт дежурного в МЧС в 10:08.

Благодаря оперативной работе спасателей из квартиры были эвакуированы четыре человека.

Огонь повредил балкон площадью 4 кв. м и кухонные принадлежности. К 10:25 пожар был полностью потушен. Для ликвидации возгорания привлекались 17 сотрудников МЧС и пять единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал.