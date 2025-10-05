Четверых жильцов эвакуировали из горящей многоэтажки в Воронеже

В воскресенье, 5 октября, в Воронеже произошел пожар в 16-этажном доме на улице Генерала Лизюкова. Сообщение о возгорании на втором этаже поступило на пульт дежурного в МЧС в 10:08.
Благодаря оперативной работе спасателей из квартиры были эвакуированы четыре человека.
Огонь повредил балкон площадью 4 кв. м и кухонные принадлежности. К 10:25 пожар был полностью потушен. Для ликвидации возгорания привлекались 17 сотрудников МЧС и пять единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал.