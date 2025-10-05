Два человека утонули за сутки в Минске и Витебском районе

По информации Витебского областного управления МЧС, в Витебском районе утонул рыбак. Трагедия произошла на реке Западная Двина вблизи деревни Гришаны. Сообщение спасателям поступило 4 октября в 17.21. Прибыв к месту вызова, в 40 м от берега на поверхности воды спасатели обнаружили тело мужчины 1964 года рождения. Рядом с ним была моторная лодка. Тело утонувшего извлекли из воды и доставили на берег. Обстоятельства утопления устанавливаются.
Сообщается также о мужчине, утонувшем в реке Лошица в Минске. Сообщение спасателям поступило также накануне в 16.06. Работники МЧС извлекли из воды гражданина 1975 года рождения.