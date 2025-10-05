Следователи начали проверку после того, как в школе под Ростовом рухнул потолок

В одной из школ Сальска Ростовской области в кабинете рухнула часть каркаса подвесного потолка. Никто из людей не пострадал. Класс привели в порядок сразу же.
— Инцидент произошел 3 октября. Информация о капремонте школы в 2025 году не соответствует действительности. Ремонт выполнялся в 2006 году. С момента выявления трещины на здании проводится постоянный мониторинг, — прокомментировали власти района.
В свою очередь, следственный комитет начал по данном факту доследственную проверку.
— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сказали в донском следкоме.
