Следователи начали проверку после того, как в школе под Ростовом рухнул потолок

На Дону в оном из классов районной школы упала часть потолочной конструкции.

Источник: Комсомольская правда

В одной из школ Сальска Ростовской области в кабинете рухнула часть каркаса подвесного потолка. Никто из людей не пострадал. Класс привели в порядок сразу же.

— Инцидент произошел 3 октября. Информация о капремонте школы в 2025 году не соответствует действительности. Ремонт выполнялся в 2006 году. С момента выявления трещины на здании проводится постоянный мониторинг, — прокомментировали власти района.

В свою очередь, следственный комитет начал по данном факту доследственную проверку.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сказали в донском следкоме.

