«Вспомнила папины слова». Жертва нападения рассказала, как спаслась от «белорусского Чикатило», убившего восемь юных белорусок

Выжившая жертва могилевского маньяка- «лифтера» рассказала, как спаслась.

Источник: Комсомольская правда

Жертва могилевского маньяка рассказала, как спаслась во время нападения. В эфире ОНТ фигуранта «дела лифтера» (мужчина часто бросался на девушек в лифтах, а также, как оказалось, работал на предприятии по их производству) назвали назвали белорусским «Чикатило».

Ранее мы писали, что стали известны подробности дела самого кровавого маньяка Беларуси, убивавшего юных девушек: «Пять городов, восемь тел».

В сюжете рассказали, что маньяком были совершены в череде преступлений еще два нападения в Витебске. К счастью, в обоих случаях маньяку-лифтеру помешали.

Выжившая жертва могилевского маньяка- «лифтера» рассказала, как спаслась при нападении. Фото: стоп-кадр | видео ОНТ.

Выжившая жертва душегуба Светлана с ужасом вспоминает, как нападавший мужчина бил ее головой о стенки лифта, а затем, зажав шею, тащил на лестницу. Пятнадцатилетняя девочка сопротивлялась, как могла.

— Вспомнила папины слова, что если что-то случается, то надо двумя пальцами глаза (надавить нападавшему. — Ред.)… Я так и пыталась сделать, но не дотягивалась, дотянулась до рта. Он со злости укусил меня и начал сильно душить, — вспоминает женщина спустя годы.

Светлана осталась жива лишь благодаря соседу, который случайно именно в тот момент вышел гулять с собакой. Маньяка не догнали, но с тех пор он больше не нападал на девушек, боялся, что поймают.

Душегубом оказался 53-летний житель Могилева. Фото: стоп-кадр | видео ОНТ.

МВД и СК также рассказали о жутких преступлениях самого кровавого маньяка современной Беларуси, которого искали 30 лет.

Еще СК сообщил, что маньяка из Могилева будут судить по Уголовному кодексу 1960 года.

Также СК сказал о психических отклонениях кровавого маньяка из Могилева: «Есть расстройства, но был и остается вменяемым».