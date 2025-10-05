Под Ростовом женщина потеряла 320 тысяч рублей, меняя домофон

Следом дончанка получила сообщение якобы от госуслуг. В тексте говорилось о взломе аккаунта. Дончанка была напугана и позвонила на указанный в сообщении номер. Собеседник заявил, что защищает права населения и добавил, что женщина подозревается в государственной измене, так как она, якобы, помогает финансово недружественной стране.