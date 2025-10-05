Под Ростовом женщина потеряла 320 тысяч рублей, меняя домофон

В Неклиновском районе Ростовской области 51-летняя женщина потеряла все свои сбережения после того, как поверила незнакомцам, позвонившим ей по телефону. Вначале с дончанкой связалась женщина, сообщившая, что вскоре в доме будут менять домофон.
Жительница Неклиновского района поверила, так как у нее действительно сломалось устройство. Она выполнила манипуляции, которые ей продиктовали — назвала код из смс.
Следом дончанка получила сообщение якобы от госуслуг. В тексте говорилось о взломе аккаунта. Дончанка была напугана и позвонила на указанный в сообщении номер. Собеседник заявил, что защищает права населения и добавил, что женщина подозревается в государственной измене, так как она, якобы, помогает финансово недружественной стране.
После дончанка последовала указаниям мужчины и перевела свои накопления — 320 тысяч рублей. После на ее звонки перестали отвечать, а своих денег женщина так и не увидела. Лишившись накоплений, обманутая пошла в полицию писать заявление.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — прокомментировали в донском главке.
