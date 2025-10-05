В Башкирии за сутки произошло два пожара из-за стиральных машин

В первом инциденте, в квартире многодетной семьи, из задымленного помещения самостоятельно эвакуировались отец и его четверо детей. Во втором случае из жилого дома до приезда спасателей успели выйти 20 человек, пятеро из которых — дети. К счастью, в обоих происшествиях обошлось без жертв и пострадавших.