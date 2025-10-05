Ричмонд
В Башкирии за сутки произошло два пожара из-за стиральных машин

За сутки в Башкирии загорелись две стиральные машины.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за одни сутки произошло два пожара, причиной которых стали стиральные машины. В результате короткого замыкания возгорания бытовой техники случились в селе Кандры и в Уфе, на 23-м этаже многоэтажки на улице Гали Ибрагимова.

В первом инциденте, в квартире многодетной семьи, из задымленного помещения самостоятельно эвакуировались отец и его четверо детей. Во втором случае из жилого дома до приезда спасателей успели выйти 20 человек, пятеро из которых — дети. К счастью, в обоих происшествиях обошлось без жертв и пострадавших.

Спасатели МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании электроприборов: не оставлять их без присмотра, своевременно менять устаревшую электропроводку и устанавливать пожарные извещатели.

