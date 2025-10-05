Белорусский музыкант попал под атаку дронов в Донецке

Отмечается, что дирижер не пострадал во время налета дронов.
Заслуженный артист Белоруссии, дирижер Виктор Бабарикин попал под атаку БПЛА в Донецке. Об этом сообщило агентство Минск-Новости.
«Белорусский дирижер Виктор Бабарикин попал под атаку дронов в Донецке», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Минск-Новости.
Отмечается, что Бабарикин приехал в город, чтобы дирижировать Донецким симфоническим оркестром на юбилейном концерте российского композитора Владимира Вовченко. Агентство отмечает, что дирижер не пострадал. Он отметил, что самым важным для него стало то, что в зале филармонии собрался полный аншлаг.
Концерт пройдет 5 октября. В программе — фрагмент музыки для балета по «Мертвым душам» Николая Гоголя, над которым сейчас работает Вовченко. Также прозвучат концерт для фортепиано с оркестром, симфоническая фантазия «Македония», симфоническая поэма «Море», «Сюита» из балета «Лики Гоголя» и другие произведения, сообщает агентство.