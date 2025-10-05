Подростка из Челябинска убило током во время разговора по заряжавшемуся телефону

В конце августа врачам в больнице подмосковного города Раменское удалось помочь 15-летней девочке, у которой телефон взорвался прямо в руках. Девочка играла в телефон, пока он стоял на зарядке. Из-за этого устройство перегрелось и взорвалось. Отец быстро отвез подростка к врачам.