Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростка из Челябинска убило током во время разговора по заряжавшемуся телефону

В Челябинске 16-летний юноша скончался от удара электрическим током во время разговора по телефону. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на информацию от правоохранительных органов.

В Челябинске 16-летний юноша скончался от удара электрическим током во время разговора по телефону. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на информацию от правоохранительных органов.

Инцидент произошел на Южноуральской улице. В момент удара подросток разговаривал с кем-то по телефону, при этом само устройство находилось на зарядке.

В связи с происшествием проводится проверка, запланирована судебно-медицинская экспертиза, говорится в материале.

В конце августа врачам в больнице подмосковного города Раменское удалось помочь 15-летней девочке, у которой телефон взорвался прямо в руках. Девочка играла в телефон, пока он стоял на зарядке. Из-за этого устройство перегрелось и взорвалось. Отец быстро отвез подростка к врачам.