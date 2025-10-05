Подростка из Челябинска убило током во время разговора по заряжавшемуся телефону

В Челябинске 16-летний юноша скончался от удара электрическим током во время разговора по телефону. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на информацию от правоохранительных органов.
Инцидент произошел на Южноуральской улице. В момент удара подросток разговаривал с кем-то по телефону, при этом само устройство находилось на зарядке.
В связи с происшествием проводится проверка, запланирована судебно-медицинская экспертиза, говорится в материале.
В конце августа врачам в больнице подмосковного города Раменское удалось помочь 15-летней девочке, у которой телефон взорвался прямо в руках. Девочка играла в телефон, пока он стоял на зарядке. Из-за этого устройство перегрелось и взорвалось. Отец быстро отвез подростка к врачам.